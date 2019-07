Silminnäkijä: Ampujaksi epäilty lähti paikalta pistooli kädessä kävellen rauhallisesti – paikalla oli lapsiakin

Kaupunki

Silminnäkijä: Ampujaksi epäilty lähti paikalta pistooli kädessä kävellen rauhallisesti – paikalla oli lapsiaki

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Menin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takapenkillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikkisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy