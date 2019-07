Kaupunki

Helsingin poliisilta nuhteet hanhien rääkkääjille: Parvia päin on ajettu pyörillä ja sähköpotku­laudoilla

Poliisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1154012073866780672

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoposkihanhet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000006124090.html

Helsingin