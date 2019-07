Kaupunki

Varkaat vieneet vanhuksilta kaulakoruja Helsingissä

on vajaan viikon aikana sattunut useita samalla tekotavalla tehtyjä kaulakoruvarkauksia, joissa uhreiksi ovat valikoituneet iäkkäät henkilöt.Helsingin poliisi tiedottaa, että kaikki rikosten uhrit ovat olleet vähintään 70-vuotiaita.Teot ovat olleet samankaltaisia. Aluksi iäkkään henkilön luokse tulee auto, josta nousee ulkomaalainen nainen.Nainen kysyy reittiä sairaalaan, ja kiitokseksi reittiopastuksesta nainen halaa vanhusta.Auton poistuttua vanhus huomaa, että hänen kaulastaan on hävinnyt koru tai koruja. Vanhuksen oman korun tilalle on lähes poikkeuksetta laitettu tai yritetty laittaa rihkamakoru.Autoa kuljettaa mies ja kyydissä on lisäksi toinen nainen.tapauksia on poliisin mukaan tullut ilmi ainakin Myllypurossa, Malmilla, Pakilassa ja Itäkeskuksessa. Vastaavia tekoja on tullut ilmi myös muualla Uudellamaalla.Poliisi selvittää, onko eri tapauksissa mahdollisesti samat epäillyt.