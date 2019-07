Kaupunki

Ravintola Rupla joutuu lopettamaan Helsingin­kadulla, taloyhtiön mukaan tiloissa ei pidä harjoittaa kahvila­to

Helsinginkadulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rupla