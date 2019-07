Kaupunki

Helsingin Kaisaniemessä mitattiin sääaseman kaikkien aikojen ylin lämpötila

Kaisaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesä

74 vuotta vanha lämpötilaennätys on rikkoutunut, Ilmatieteen laitos ilmoitti sunnuntaina.Kaisaniemen sääasemalla mitattiin puolen päivän aikaan 31,8 asteen lämpötila.Edellinen ennätys, 31,6 astetta, on vuodelta 1945. Kaisaniemen 175-vuotias sääasema on Suomen vanhin.Helsingissä lämpötilaennätyksiä hätyytellään myös ainakin Malmin lentokentän sääasemalla.Ilmatieteen laitos ilmoitti 32,1 asteen alustavasta ennätyslämpötilasta vain hetki Kaisaniemen ennätyksen rikkoutumisen jälkeen. Sitä ei ole kuitenkaan vahvistettu.Vuonna 1937 perustetun sääaseman edellinen ennätys, 31,5 astetta, mitattiin vuonna 1972.on ollut ennätyksellisen helteinen ympäri maailmaa, ja lämpötilaennätyksiä on rikottu muun muassa Ranskassa.Suomessa lämpötilan ennustetaan kuitenkin putoavan alkuviikosta jopa parikymmentä astetta, kun maan yllä viipynyt korkeapaine siirtyy kylmemmän ilman tieltä.