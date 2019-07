Kaupunki

Käpylän ampumistalossa havahduttiin lauantaina kiroiluun ja meteliin – Sitten joku huusi: "Juokse nopeasti"

Miehen

Asukkaat

Helsingin

Tapahtuman

kuolemaan lauantaina johtanut poliisioperaatio Helsingin Käpylässä hämmentää talossa asuvia ihmisiä. Poliisi ampui aseella uhanneen miehen puoli kahden aikaan iltapäivällä Kullervonkadulla.Vuokratalon omistaa Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka).Talossa asuu enimmäkseen iäkkäitä ihmisiä ja lapsiperheitä, joille poliisioperaatio tuli yllätyksenä.”En edes tiennyt, että talossa on ammuttu, vaikka olin paikalla. Luin siitä uutisissa”, kertoo paikalla ollut talon asukas. Hän luonnehtii kotitaloaan hyvin tavalliseksi helsinkiläiseksi kerrostaloksi, jossa aina välillä kuuluu koiran haukkumista tai lasten ääniä.olivat puoliltapäivin havahtuneet meteliin ja kiroiluun ylimmän kerroksen asunnossa. Kun meteli oli hieman hiljentynyt yksi asukkaista kurkisti ovesta ja totesi poliisit portaissa.”He kehottivat sulkemaan oven”, asukas kertoo.Hän luonnehtii asunnosta kuulunutta meteliä lähinnä hulinaksi. Asunnon ovessa on vuosikaudet ollut sama nimi, vaikka asukkaat ovat vaihtuneet.Naapurit eivät tiedä, oliko asunnon nykyinen vuokralainen mies vai nainen. Ainoa havainto ennen ennen viikonlopun tapahtumia on, kun asunnosta nähtiin poistumassa nainen.poliisin tiedotteen mukaan poliisi etsii nyt kahta naista, jotka lauantaina lähtivät asunnosta ennen poliisin tuloa. Yksi asukkaista kertoo kuulleensa miesäänen huutavan: ”Juokse nopeasti.”Sitten hän näki naisen juoksemassa portaita alas kohti ulko-ovea.Talossa on parhaillaan menossa julkisivuremontti, joten poliisit tarkistivat asukkailta, oliko telineillä havaittu liikettä. Niitä pitkin olisi periaatteessa voinut laskeutua katutasolle asti. Siitä ei HS:n haastattelemalla asukkaalla ollut havaintoja.Asukkaiden mukaan poliisi on etsinyt talosta jotain aiemminkin tänä vuonna. Poliisit kiersivät tuolloin myös talon ympäristössä.tutkintaa johtaa syyttäjä. Valtakunnan syyttäjänvirasto nimeää tutkinnanjohtajan maanantain aikana.Poliisitutkinta on siirretty Itä-Uudenmaan poliisille.Helsingin poliisin tiedotteen mukaan se oli saanut hälytyksen, koska asunnosta kuului tappelun ääniä. Partion saapuessa paikalle asunnossa ollut mies käyttäytyi uhkaavasti, ja poliisi käytti ensin etälamautinta.Tästä huolimatta mies uhkasi yhä poliisimiestä aseella, jolloin poliisipartion toinen jäsen ampui kaksi laukausta tätä kohti. Mies menehtyi asuntoon.Asunnosta poistuneita naisia ei ole toistaiseksi tavoitettu.