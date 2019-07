Kaupunki

Poliisipartiota vältellyt nainen putosi veteen Pitkänsillan vieressä, video näyttää tilanteen

Oikaisu 29.7. kello 15.30: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että veteen pudonnut henkilö oli mies.

joutui veden varaan Helsingin Pitkänsillan tuntumassa maanantaina kello kahden aikaan iltapäivällä.Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että se oli saanut noin puoli kahdelta tiedon, että Pitkälläsillalla on nainen, jolla on veitsi kädessä.Nainen ei ollut poliisin mukaan uhkaillut veitsellä ketään, mutta paikalle hälytettiin partiot sekä pelastuslaitokselta että poliisista.oli siirtynyt lopulta sillalta rantaan, jossa poliisi oli pyrkinyt saamaan hänet luopumaan veitsestä. HS:n saamien silminnäkijähavaintojen mukaan poliisipartio yritti käskyttää naista, mutta tämä ei totellut.Poliisi kertoo, että nainen horjahti tilanteessa veteen. Hänet nostettiin nopeasti ylös, ja veitsi otettiin poliisin haltuun.HS on nähnyt silminnäkijän ottaman videon tapahtuneesta. Videolla kuuluu jonkinlainen pamaus ennen naisen putoamista veteen.Nainen kuljetettiin sairaalahoitoon. Häntä epäillään toisen henkilön vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.