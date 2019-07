7-vuotiaan sukulaispoikansa murhaamisesta jouluaattona Arabianrannassa syytetty mies saa tiistaina tuomion – Todettiin aiemmin syyntakeettomaksi

Kaupunki

käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Arabianrannan henkirikoksesta, joka tapahtui viime jouluaattona.Uhri oli 7-vuotias poika, jota pojan eno puukotti. Poika kuoli saamiinsa vammoihin.Eno on mielentilatutkimuksessa todettu syyntakeettomaksi. Hän on poliisikuulusteluissa kertonut kokeneensa harhoja puukottamisen aikana.Syyttäjä on vaatinut tekijälle tuomiota murhasta. Puolustus on myöntänyt syyntakeettomana tehdyn tapon.oli vieraana illanvietossa, johon osallistuivat 7-vuotias poika vanhempineen sekä perheen toinen alaikäinen lapsi.Ilta oli poliisin mukaan sujunut rauhallisissa merkeissä, kunnes eno hyökkäsi sukulaispoikansa kimppuun veitsen kanssa. Lapset olivat tuolloin jo nukkumassa, ja aikuiset katsoivat tv:tä.Käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio iltapäivällä kello 14.