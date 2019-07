Malmin lentoaseman suojelukysymys jälleen uudelle kierrokselle: Lentoaseman ystävät valittivat Ely-keskuksen päätöksestä

Kaupunki

lentoaseman ystävät -yhdistys on valittanut Uudenmaan ely-keskuksen uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa, yhdistys kertoo. Ely-keskus ei yhdistyksen mukaan noudattanut ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan sääti perusteluitaan aiempaan päätökseensä puuttumatta.Viime kesäkuun lopussa ely-keskus päätti toistamiseen, että lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla. Yhdistys vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa jälleen ely-keskuksen päätöksen ja määrää asian uudelleen käsittelyyn.Myös Museovirasto on valittanut päätöksestä. Virasto vaatii, että ympäristöministeriö antaa suojelumääräykset lentoasemalle.Helsingin kaupunki on suunnitellut noin 25 000 asukkaan asuinalueen rakentamista Malmin lentoaseman alueelle.