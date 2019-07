Kaupunki

Ratavaurio sekoittaa ranta- ja kehäradan liikennettä, myöhästymisiä ja peruutuksia iltapäivään asti

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hsl.fi/uutiset/2019/ja-p-junien-liikenne-peruttu-toistaiseksi-hairioita-myos-muussa-lahijunaliikenteessa

Aamukahdeksalta