Espoossa palaa rivitalo: kahdeksan opiskelija-asuntoa tuhoutunut, kukaan ei ole loukkaantunut

rivitalossa on Hoasin opiskelija-asuntoja Espoon Kilossa palaa rivitalo, ja kahdeksan asuntoa on tuhoutunut tulipalossa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo. Toiset kahdeksan asuntoa on saatu säästettyä tulipalolta.Kilonrinteellä sijaitsevassa puurakenteisessa rivitalossa on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:in asuntoja. Palossa ei ole tullut henkilövahinkoja, eikä ketään tarvinnut pelastaa talon sisältä, päivystävä palopäällikkö kertoo.Tulipalo on saatu rajattua, ja sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat usean tunnin ajan iltamyöhään asti. Palo sai alkunsa rivitalon katolta.Tuhoutuneiden asuntojen asukkaille järjestetään kriisipäivystystä, missä arvioidaan tilapäismajoituksen tarve. Sammutustöiden jälkeen tiedetään myös, pääsevätkö asukkaat takaisin palolta säästyneisiin asuntoihin.Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta kello neljä iltapäivällä. Päivystävän palopäällikön mukaan rivitalon asukas havaitsi palon.