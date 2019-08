Kaupunki

Useilla Itä-Helsingin uimarannoilla havaittu vähäisiä määriä sinilevää

Kuluneella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sinilevien