Lauttasaaren sillalla alkaa nyt suurremontti: Nopeusrajoitukset laskevat kolmeenkymppiin keskeisellä sisääntulotiellä, onkijoille lisätilaa

Kaupunki

Lauttasaaren sillalla alkaa nyt suurremontti: Nopeusrajoitukset laskevat kolmeenkymppiin keskeisellä sisääntul

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruskorjauksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Remontin

Lauttasaaren sillan pohjoispuoliskosta suljetaan ennen viikonloppua. Sen jälkeen Lauttasaaren suuntaan on käytössä vain yksi autokaista. Pohjoispuolen kävely- ja pyörätie poistetaan käytöstä.Liikennejärjestelyt johtuvat 50 vuotta vanhan sillan peruskorjauksesta, joka alkaa elokuussa. Remontti kestää vuoden 2020 syksyyn. Siltaa pitkin voi kulkea koko remontin ajan, mutta sen valmistumiseen asti nopeusrajoitusta sillalla lasketaan 30 kilometriin tunnissa.Työmaalla tehdään ensimmäiseksi torstaina liikennejärjestelyjä. Perjantain aamuruuhkassa kannattaa siis varautua siihen, että siltaa pitkin matkaavilla matkaan kuluu tavallista pidempi aika.vahvistetaan sillan rakenteita ja vähennetään autokaistoja kolmeen. Jatkossa Lauttasaaresta keskustaan pääsee yhtä kaistaa pitkin ja keskustasta Lauttasaareen kahta.Kummallekin laidalle rakennetaan erilliset jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Etelänpuoleisesta jalkakäytävästä tehdään neljä metriä leveä, jolloin sillä on tilaa myös onkijoille.ajaksi työkoneille rakennetaan väliaikainen tie Lauttasaarentie 1:n kohdalle. Mahdolliset meritäytöt tehdään louheella, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän vedenlaatuun. Kun kunnostus on valmis, tie puretaan ja ranta palautetaan ennalleen.Sillan kunnostukselle ei ole haettu melulupaa, sillä urakkaan ei kuulu louhintaa tai paalutusta. Remontista kuuluvan melun ei pitäisi poiketa tavallisesta rakennustyöstä.