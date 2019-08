Kaupunki

Yksi ihminen kuoli liikenneonnettomuudessa Kehä I:llä Pakilassa

ihminen kuoli Helsingissä Kehä I:llä maanantai-iltana tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa.Päivystävä palomestari kertoo, että onnettomuus tapahtui Pakilantien liittymän läheisyydessä iltakymmenen jälkeen.Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa ja yksi moottoripyörä. Kolmesta ihmisestä yksi kuoli ja kaksi vietiin sairaalaan. Onnettomuudessa kuollut oli moottoripyörän kuljettaja.Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että onnettomuus sattui henkilöauton kuljettajan ajaessa vastaantulevien kaistaa idän suuntaan. Tilanteesta aiheutui usean ajoneuvon törmäys.Kehä I on suljettu liikenteeltä itään päin onnettomuuspaikan kohdalta, ja poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Pelastuslaitos arvioi kello 23 jälkeen, että tie on poikki vielä ainakin tunnin.