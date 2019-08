Länsimetron rakennustyömaan räjähdyksen tutkinnassa ei ole paljastunut virheitä työn suunnittelussa, mutta poliisitutkinta on yhä kesken

Kaupunki

Länsimetron rakennustyömaan räjähdyksen tutkinnassa ei ole paljastunut virheitä työn suunnittelussa, mutta pol

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räsänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt