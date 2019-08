Kaupunki

Vaaratilanne Helsingin edustalla: Purjevene koukkasi lähes 300-metrisen risteilijäaluksen eteen

Purjevene

Merivartioston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Disney Magic