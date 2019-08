20 vuotta toimineet sarjakakuttajat iskivät nyt Itä-Helsinkiin: Aurinkolahden rannalle ilmeistyi maanantaiaamuna 3 000 hiekkakakkua

Kaupunki

20 vuotta toimineet sarjakakuttajat iskivät nyt Itä-Helsinkiin: Aurinkolahden rannalle ilmeistyi maanantaiaamu

Vuosaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarjakakutus

https://www.hs.fi/haku/?query=pasi+eerik+karjula

https://www.hs.fi/haku/?query=antti+keitila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvataiteilijana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy