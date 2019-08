Tutkijat löysivät valkoposkihanhen, joka on viettänyt Helsingissä ainakin 21 kesää – Hanhien määrä on taas lähtenyt kasvuun

Kaupunki

ja itäisen Espoon puistonurmikolla laiduntaa 5 630 valkoposkihanhea. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Helsingin kaupungin tutkijat laskivat alueen hanhet heinäkuun lopussa.Laskelma paljastaa, että valkoposkihanhien määrä on kasvanut Helsingin ja Itä-Espoon alueella lähes 20 prosenttia viime vuodesta. Vielä viime vuonna hanhien määrä pääkaupunkiseudulla laski, kuten se on laskenut vuodesta 2016.Nyt valkoposkihanhipoikueiden ja poikasten määrä on kääntynyt kasvuun.Hanhien pesinnät alkoivat tänä vuonna tavallista aikaisemmin, sillä huhtikuu oli poikkeuksellisen lämmin. Poikueita on Helsingin seudulla nyt noin 242, kymmenen prosenttia enemmän kuin viime kesänä. Poikasten määrä on 24 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, yhteensä poikasia on 544.Keskimääräisessä hanhiperheessä on 2,2 poikasta. Erityisesti Kaivopuisto, Suomenlinna, Arabianranta, Töölönlahti ja Pikku Huopalahti ovat poikueiden suosiossa. Itä-Helsingissä poikueita on etenkin Tammisalon Porolahdella ja Aurinkolahden kanavassa. Eniten poikasia on Töölönlahden hanhiperheissä, keskimäärin 2,6 poikasta.hanhet viihtyvät parhaiten Arabianrannassa, josta tutkijat bongasivat niitä 627. Sen jälkeen eniten valkoposkihanhia on Kaivopuistossa, jossa niitä tepasteli 508. Kolmanneksi suosituin alue hanhien keskuudessa on Suomenlinna (494 hanhea) ja neljänneksi Töölönlahti (400 hanhea).Valkoposkihanhien määrä on kasvanut Suomessa vuodesta 1985 lähtien keskimäärin 18 prosenttia vuodessa. Viime vuonna koko maassa arvioitiin olevan 7 000 hanhiparia. Ne viihtyvät parhaiten pääkaupunkiseudun ja Turun saaristossa.Valkoposkihanhet myös liikkuvat maan sisällä eri pesimäalueiden välillä. Tämä selviää numerokoodeista, jotka Syken ja Helsingin kaupungin tutkijat tarkistivat noin 20 rengastetulta hanhelta.Rengastietojen perusteella esimerkiksi Helsingin seudulla majailee Turussa, Hangossa ja Parikkalassa rengastettuja lintuja. Särkässä, Harakka-saarella, Suomenlinnassa ja Kaivopuistossa havaittiin myös Hollannissa rengastettuja hanhia.Lisäksi tutkijat havaitsivat yhden yli 21-vuotiaan hanhen. Se on viihtynyt Suomessa lähes yhtä kauan, kuin hanhia on ylipäätään esiintynyt.esittävät ehdotuksia myös jokakesäiseen jätösongelmaan. Hanhien jätökset aiheuttavat harmia kaupunkien puistoissa heinäkuisin, kun pesinnät ovat ohi ja hanhet kokoontuvat ryhmiksi nurmialueille.Hanhien ja jätösten määrää puistoissa voisi pienentää suosimalla puistoissa monipuolista ja korkeata kasvillisuutta ja puhdistamalla hanhiparvien käyttämät tieosuudet päivittäin.Korkeasaaressa, Viikin koetilalla ja Espoon Tapiolassa hanhia on karkotettu myös koirien kanssa. Kesä-heinäkuussa koirakarkotusta ei kuitenkaan voi käyttää pienten poikasten ja lentokyvyttömien, sulkasatoisten aikuisten vuoksi.Koirakarkotus on myös hyödytöntä, jollei hanhilla ole lähistöllä jotakin toista ruokailupaikkaa. Silloin valkoposkihanhet lähtevät vain hetkeksi, mutta palaavat takaisin, kun koira on poistunut.