Kaupunki

Vantaa testaa nyt sopivuutta johtajaksi videoilla – uudet apulaiskaupungin­johtajat selvillä syyskuussa

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videohaastattelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apulaiskaupunginjohtajien

https://www.hs.fi/haku/?query=katri+kalske

https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+kalo

https://www.hs.fi/haku/?query=ulla+kaukola

https://www.hs.fi/haku/?query=tiina+larsson

https://www.hs.fi/haku/?query=jari+rajamaki

https://www.hs.fi/haku/?query=markku+rimpela

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkikulttuurin

https://www.hs.fi/haku/?query=riitta+kosonen

https://www.hs.fi/haku/?query=annukka+larkio

https://www.hs.fi/haku/?query=iiris+lehtonen

https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+niinisto

https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+makela

Vantaa