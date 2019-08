Kaupunki

Tuomiokirkon mies

Portaissa

Tässä

Saksalainen

Kirkko

Kellotornin

Kaksi

Pienemmän

Kirkon

Pääsuntio

Kellotornin

Yksi

Petri

Petri

Lähteenä käytetty Meri Eskolan ja Tapani Eskolan toimittamaa Helsingin helmi -teosta (2002).