Kaupunki

Viittä nuorta miestä epäillään Itäkeskuksessa viime viikolla tapahtuneesta puukotuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin poliisi epäilee viittä 18–20-vuotiasta miestä tapon yrityksestä. Epäilty rikos tapahtui kauppakeskuksen lähistöllä Itäkeskuksessa myöhään viime viikon tiistai-iltana 30. heinäkuuta.Rikoksen uhri on vuonna 2000 syntynyt mies.”Miestä oli lyöty teräaseella ylävartaloon, mistä aiheutui hengenvaaralliset vammat. Uhri on päässyt pois sairaalahoidosta”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisarioHelsingin poliisin tiedotteessa.Poliisi on saanut tapahtuneesta valvontakameratallenteet. Lisäksi teolla oli poliisin mukaan useita todistajia.Rikoksesta epäillyt poistuivat tapahtumapaikalta, mutta poliisi on tavoittanut heistä neljä. Heidät on vangittu. Poliisi tavoittelee viidettä epäiltyä.Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyt ja uhri tunsivat toisensa. Poliisin mukaan uhria oli tarkkailtu ennen tekoa ja puukotuksen motiivina on mahdollisesti velka-asia.