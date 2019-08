Katajanokan ainutlaatuinen Luotsilinna rakennetaan miljoona-asunnoiksi: ”Talo itse kertoo, mitä sille pitäisi tehdä”

Kaupunki

Luotsilinna palautettiin asunnoiksi

kirjailija Tove Jansson https://www.hs.fi/haku/?query=tove+jansson katseli lapsuudenkodistaan Luotsikatu 4:stä kadun ylitse vastapäiseen taloon. Vuonna 1898 valmistuneen art nouveau -tyylisen rakennuksen nurkasta nousi pyöreä torni, jonka piirteet muistuttavat kovasti erästä Muumilaakson taloa, jonka kirjailija myöhemmin piirsi.Näin kertoo tarina.”Kerrosten erkkerit muodostavat tornin. Jansson katseli ehkä ikkunasta ja sai vaikutteita Muumitaloon”, arkkitehti Reeta Lehto https://www.hs.fi/haku/?query=reeta+lehto sanoo.Jansson asui syntymästään vuonna 1914 vuoteen 1930 saakka Katajanokalla Luotsikatu 4:ssä. Näkymästä ikkunasta vastapäisiin Luotsikatu 1:een ja Luotsikatu 1 A:han on säilynyt ainakin Tove Janssonin liitupiirros 1920-luvulta.Arkkitehti Lehto puolestaan edustaa Luotsikatu 1:n työmaalla oululaista Pave Arkkitehdit oy:tä. Yhtiö on suunnitellut katajanokkalaisen arvotalon korjauksen moderneiksi asunnoiksi vanhaa kunnioittaen. Lopputarkastus on elokuun lopulla, ja asukkaat päässevät muuttamaan taloon syyskuussa.Toinen tarina sijoittuu rakennuttajansa Julius Tallbergin https://www.hs.fi/haku/?query=julius+tallbergin mukaan alun perin nimetyn, nykyiseltä nimeltään Asunto-osakeyhtiö Helsingin Luotsilinnan ullakolle. Ullakon lävistävän savupiipun kyljessä on hahmotelmia ihmiskasvoista, joiden tekijäksi on arveltu talossa sen alkuvuosina asunutta taidemaalari Albert Edelfeltiä https://www.hs.fi/haku/?query=albert+edelfeltia Kasvoissa on nähty Edelfeltin ystäviä, ja figuurit on säilytetty remontissa. Yhdellä on kovasti Eino Leinon https://www.hs.fi/haku/?query=eino+leinon piirteitä. Eräs toinen tosin muistuttaa amerikkalaisen huumoripiirretyn tv-sarjan Homer Simpsonia, jota Edelfelt tuskin tunsi.”Edelfelt työskenteli ullakolla ja saattoi iltaa ystävien kanssa viettäessään luonnostella heidän kasvojaan”, Länsirakennus oy:n toimitusjohtaja Ari Moisanen https://www.hs.fi/haku/?query=ari+moisanen arvelee.kutsuttiin korjausrakentamaan Luotsilinnaa sen jälkeen, kun aiemmin muutostöistä vastannut Lapis Rakennus oy oli joutunut ongelmiin. Lapis Rakennus teki konkurssin vuonna 2018.Moisanen ja Reeta Lehto kertovat talon järjestäneen muutosrakentajille yllätyksiä joka nurkalla. Korjausrakentamisessa on mahdotonta arvioida etukäteen, mitä tulee vastaan, Lehto sanoo.Kun viimeksi Kirkkohallituksen toimistotalona toiminutta vanhaa arvotaloa muutetaan modernilla talotekniikalla varustetuksi asuintaloksi ja kun kaupunginmuseo valvoo jokaista liikettä ja millimetriä, kaksi asiaa ovat onnistumisen kannalta tärkeimmät.”Tilaaja on antanut aikaa ja resursseja”, Moisanen kiteyttää.Hän kehuu rakennuskohteen tilaajan, investoija Ammania Oy:n ymmärtäneen Luotsilinnan ainutlaatuisuuden ja sen korjausrakentamisen vaatiman rauhan ja rahan. Näitä taloja ei ole joka nurkalla. Itse asiassa Luotsikatu 1 on Suomessa ainoa laatuaan.”Tässä näkyy nuorten arkkitehtien into. Talossa on paljon koristeellisia yksityiskohtia. Tämä on ainoa puhdas esimerkki art nouveausta Suomessa”, Lehto sanoo.Luotsilinnan suunnitteli Julius Tallbergin järjestämän arkkitehtuurikilpailun kautta nuori arkkitehtikolmikko Herman Gesellius https://www.hs.fi/haku/?query=herman+gesellius Armas Lindgren https://www.hs.fi/haku/?query=armas+lindgren ja Eliel Saarinen https://www.hs.fi/haku/?query=eliel+saarinen . Luotsikadun ja Satamakadun kulmauksessa sijaitsi tuolloin viereisen Diakonissalaitoksen puutarha.Luotsilinnan art nouveau eroaa siroudessaan ympäristönsä jugendista. Lehto luonnehtii ympäröiviä jugendtaloja Luotsilinnaa maskuliinisemmiksi ja raskaammiksi. Mittakaava on eri.Arkkitehtiopiskelijat hakivat mallia esimerkiksi maailmanperintökohteeksikin nimetystä, arkkitehti Victor Hortan https://www.hs.fi/haku/?query=victor+hortan suunnittelemasta Hôtel Tasselista, joka sijaitsee Belgian Brysselissä.Geselliuksella, Lindgrenillä ja Saarisella oli nuoruuden intoa, ja Tallbergilla puolestaan oli rahaa ja kauppasuhteita.”Tallbergilla oli suhteita Amerikkaan. Sieltä tulivat varmaankin koristepeltikatot, jotka ovat Yhdysvalloissa yleisiä”, Lehto arvelee.asuinrakennuksen pääovesta Luotsikadun puolelta sisään. Toinen pääovi katutason konttoriin sijaitsee Luotsikadun ja Satamakadun kulmassa. Viimeksi siellä majaili Kirkkohallitus ja sitä ennen muun muassa pankki ja Paulig.Erkkeritornin viereltä nouseva porraskäytävä on jykevä ja kaunis, kyllä tämä Muumitalon kriteerit täyttäisi.Muumitalon alkuperäisestä mallista tosin on ainakin kaksi muutakin teoriaa. Jansson oli ehkä katsellut sillä silmällä myös Ängsmarnia, joka oli Janssonin äidinpuoleisen suvun kesähuvila Blidön saarella Tukholman saaristossa. Tai sitten malliksi antautui jo tuhoutunut Glosholmin majakka Pellingin saaristossa.Sitä paitsi Janssonin lapsuudenmaisema, jugend-Katajanokka, on täynnänsä erkkeritorneja.sitten huoneisiin sisään. Ikkunasta näkyy Tove Janssonin puisto ja toisesta ikkunasta puolestaan alussa mainittu Luotsikatu 4, Janssonin lapsuudentalo.Talossa on runsaasti hienoja yksityiskohtia: stanssattuja koristepeltikattoja, paneelikattoja, reliefiseiniä, reliefikattoja, holvikaaria, koristelasia, lyijylasikoristeita sekä peiliovia ja listoja, jotka juoksevat seinänvieriä kiemurrellen.”Ei mitään symmetriaa”, Lehto luonnehtii art nouveaun piirteitä, jotka ovat tehneet korjausrakentamisesta tavanomaista kiinnostavampaa.Alun perin talon huoneistot olivat kokonaisen kerroksen, yli 300 neliön, laajuisia. Nyt kerroksissa on muutettu huonejärjestystä, ja niistä löytyy yksi 250-neliöinen ja yksi 70-neliöinen huoneisto. Neliöhinta vaihtelee 12 000 ja 15 000 euron välillä.Täällä eivät tyhjätaskut ole käyneet katselemassa.Pääosa huoneistoista on varattu, lukuun ottamatta ullakkohuoneistoa. Ullakko onkin erikoisuus. Rakennuskohde on luonnollisesti kiinnostanut kovasti myös viranomaisia.Kaupunginmuseo vastusti aluksi vahvasti suojellun ullakon lisärakentamista. Arkkitehti Pave Mikkonen https://www.hs.fi/haku/?query=pave+mikkonen keksi kuitenkin luovan ratkaisun: ullakkotila ja sen puurakenteet, kuten kattotuolit, ovat näkyvissä lasiseinien takana.”Tämä on tila tilassa. Hän, joka tämän haluaa, ei ole ostamassa vain asuntoa, vaan tilakokemuksen”, arkkitehti Lehto määrittää.kuin rakentajat iskivät talttansa Luotsilinnan rakenteisiin, arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen teki talosta asemakaavavaiheessa rakennushistoriallisen selvityksen. Siitä suunnittelijat ja rakentajat saivat kohteesta paljon tarpeellista tietoa.Lehto puhuu talon ”kuuntelemisesta”. Ilman kuuntelemista esimerkiksi ullakon alkuperäisiä puurakenteita tai tiililattiaa eli palopermantoa ei olisi osattu säilyttää. Talon alkuperäistä henkeä kunnioittaen myös lähes kaikki uusi teknologia on piilotettu rakenteiden sisään.

”Tässä on yhdistetty alkuperäisiä ja hyvin säilyneitä rakenteita täysin nykyisten standardien mukaiseen talotekniikkaan”, Lehto sanoo.Ari Moisasen mukaan yksi vaikeimpia yksittäisiä ratkaistavia ongelmia oli ilmanvaihto: ”Saatiin piilotettua ilmanvaihdon nousulinjat piiloon vanhoihin hormeihin.”Talon välipohjat rakennettiin uusiksi, vanhat puurakenteet vahvistettiin, palo- ja äänitekniset rakenteet uudenaikaistettiin ja välipohjiin puhallettiin – kuten Moisanen luonnehtii – ”kaiken mahdollisen, kuten purun, jätteiden ja erilaisten orgaanisten ainesten” tilalle puhallusvillaa.Lehto että Moisanen peräänkuuluttavat korjausrakentamiseen vastuullisuutta ja laadukkuutta. Kun mennään raha edellä, lopputulos on mitä on, Moisanen sanoo. Monet ullakkoremontit ovat menneet pieleen, kun tarvittava asiantuntemus ja paneutuminen ovat puuttuneet.Ensisijaisesti onnistuminen vaatii tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan välistä jatkuvaa keskustelua sen sijaan, että eri toimijat puuhailevat kukin omilla suunnillaan:”Meillä on nykyisin Suomessa rakentamisessa sirpaloitunut kulttuuri. Sen sijaan tarjoamme palvelua, jossa suunnittelija ja toteuttaja ovat koko ajan paikan päällä ja voidaan käydä keskustelua työmaalla niin kuin ennen vanhaa. Erityiskohteessa, kuten Luotsilinnassa, se on erityisen tärkeää”, Lehto sanoo.Entä se talon kuunteleminen? Mitä se tarkoittaa?”Korjausrakentamisessa on säilytettävä talon henkeä. Talo itse kertoo, mitä sille pitää tehdä.”