Kaupunki

Räjähdys työmaalla Helsingin Oulunkylässä, ohikulkija loukkaantunut

Työmaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulunkylässä Norrtäljentiellä on tapahtunut räjähdys ja ohikulkija on loukkaantunut lievästi, tiedottaa Helsingin pelastuslaitos.Päivystävän komisarion mukaan työmaalla käytettävä räjähde laukesi vahingossa ja sen seurauksena alueella sinkoili kiviä.”En ole varma menikö ohikulkija sairaalaan tarkastettavaksi, mutta alustava tieto oli, ettei hänellä ole vakavia vammoja.”Poliisi on paikanpäällä ja selvittää onnettomuuden syytä.Uutinen päivittyy.