Kaupunki

Helsinki suunnittelee kaksikielistä päiväkotia Konepajan alueelle, lapsia mahtuisi 150

Pasilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konepajan

Konepajan alueelle on suunnitteilla uusi päiväkoti. Päiväkotirakennusta sovitellaan Bruno Granholmin aukion itälaidalle, jossa nyt on pysäköintialue.150-paikkainen päiväkoti helpottaisi Vallilan, Alppiharjun sekä Pasilan palvelutarpeita.Varhaiskasvatuksen paikkapula on entisestään kiristymässä keskisessä Helsingissä.Viimeisimmän väestöennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana Alppiharjun, Pasilan ja Vallilan peruspiirien 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteensä noin 400 lapsella. Väestönkasvu painottuu Pasilan alueelle.päiväkotirakennusta suunnitellaan kaksikieliseksi. Se tulisi myös ruotsinkielisten Solhällan päiväkodin sekä Åshöjdens förskolan käyttöön.Pasilan alueelle on suunnitteilla päiväkoti Hertan korvaava uudisrakennus, Pohjois-Pasilan päiväkoti sekä yhteishankkeet koululle ja päiväkodille Keski-Pasilaan ja Pohjois-Pasilaan.Lisäksi Vallilaan on valmistumassa päiväkotitiloja entisen terveysaseman tiloihin Rautalammintielle.päiväkoti on määrä ottaa käyttöön vuoden kuluttua elokuussa 2020.Päiväkodin leikkipiha saisi paikan viereiseltä Bruno Granholmin aukiolta. Iltaisin ja viikonloppuisin leikkipaikka olisi myös alueen yleisessä käytössä.