Helsingin keskustan jättiterveys­keskus kasvaa ja kallistuu: kaksi kerrosta lisää ja kymmenen miljoonaa euroa

Helsingin

Helsinki

Terveysaseman

keskustaan suunnittelema valtava terveys- ja hyvinvointikeskus maksaakin arviolta kymmenen miljoonaa laskettua enemmän.Kampin metroaseman lippuhallin paikalle rakennettavan kerrostalon kustannukset arvioidaan nyt 84 miljoonaksi euroksi, kun aiemmin arvio oli 74 miljoonaa.Aiemmissa suunnitelmissa keskuksen palveluja oli tarkoitus tarjota sekä uudessa rakennuksessa että naapurissa sijaitsevassa Sähkötalossa. Poliitikot ovat kuitenkin linjanneet, että kaiken pitää olla saman katon alla, joten uutta pitää rakentaa lisää. Kerroksia tulee maan päälle kahdeksan, kun niitä aiemmin piti olla kuusi.Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tarkistettua hintaa kokouksessaan tiistaina, sen jälkeen asia siirtyy kaupunkiympäristön toimialan ratkaistavaksi.Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alussa. Valmista pitäisi olla vuonna 2026, jolloin sen tieltä lakkaa useita pieniä terveysasemiaan.Koska valtakunnallisen soteuudistuksen toteutuminen ja aikataulu on yhä epävarma, ei vielä tiedetä, mitkä kaikki nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut keskustan jättiläinen nielaisee. Ainakin sen on tarkoitus korvata kokonaan tai osittain Lauttasaaren, Viiskulman, Töölön ja Laakson terveyskeskukset.on viime vuosina keskittänyt sosiaali- ja terveyspalvelujaan isoihin keskuksiin, joista ensimmäisenä valmistui Kalasatama.Keskustan uuteen taloon tulee siis terveysaseman lisäksi psykiatria- ja päihdevastaanotto, sosiaalityötä nuorille ja aikuisille, fysioterapiaa ja toimintaterapiaa sekä Helsingin ja Uudemaan sairaanhoitopiirin (Hus) laboratorio ja kuvantaminen.rakentaminen vaikuttaa myös Kampin metroasemaan. Vanha lippuhalli puretaan, mutta metron sisäänkäynti ja lipunmyynti tulevat uuteen rakennukseen samaan kohtaan, missä ne nykyisinkin ovat. Metron laituritaso jää ennalleen.