Kaupunki

Milloin some­viestittely lapselle on seksuaali­rikos? Rikos­komisario ja rikos­uhri­päivystyksen asian­tuntija

Länsi-Uudenmaan

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006203691.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Milloin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tapaus ei koskaan ole uhrin vika, vaikka tekijä mitä uskottelisi.”

Seksuaalisen hyväksikäytön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kannattaa matalalla kynnyksellä kysyä asiasta joltain aikuiselta.”

Mietittyvästä