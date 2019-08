Hiidenkouru saattaa keskeyttää Raide-Jokerin rakennustyöt: Herttoniemi-seura hakee toimenpidekieltoa kallioalueen suojelemiseksi

Kaupunki

Hiidenkouru saattaa keskeyttää Raide-Jokerin rakennustyöt: Herttoniemi-seura hakee toimenpidekieltoa kallioalu

Herttoniemi-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakemuksen

Hiidenkourun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy