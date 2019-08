Kaupunki

Espoon kouluille pikavauhtia miljoonien säästöt – kaupungin verokertymä on heikentynyt

Espoolaiskouluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säästövaatimukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Missä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinta-ahon