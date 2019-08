Kaupunki

Kylänpuolikas halusi siirtyä Kirkkonummelta osaksi Espoota, oikeus kielsi

Korkein hallinto-oikeus

Nuuksion

on perjantaina antamassaan päätöksessä linjannut, että Espoon ja Kirkkonummen välistä kunnanrajaa ei tarvitse siirtää Kirkkonummen poliitikkojen tahdon vastaisesti.Kyse on Siikajärven kylän läntisestä osasta Nuuksiossa. Kyläläiset tekivät keväällä 2017 aloitteen, että kuntien rajaa pitäisi muuttaa niin, että heidän asuinalueensa olisi osa Espoota Kirkkonummen sijaan.Perusteluina olivat liikenneyhteydet ja palvelut, jotka aloitteen tehneiden kolmen kyläläisen mukaan olisivat espoolaisena reilusti lähempänä. He uskoivat myös, että osana Espoota alueella olisi paremmat mahdollisuudet kehittyä, jos ajatellaan esimerkiksi kaavoitusta tai vesihuoltoa.Kirkkonummen poliitikot sanoivat ehdotukselle tiukasti ei. He eivät pitäneet kotikunnan vaihtoa siikajärveläisten etuna. Tuolloin alueella oli vain 26 vakituista asukasta, mutta tämän lisäksi Hotelli Nuuksio ja kymmenittäin loma-asuntoja.Nuuksion kansallispuistoon siirto ei olisi vaikuttanut. Siikajärven vesialue ulottuu molempiin kuntiin ja Espoonkin puolella on siis jo valmiiksi Siikajärven kylä.Espoon kaupunginvaltuusto sen sijaan päätti, että se ei näe estettä kunnan rajan siirtämiselle ja että se voisi ollakin kyläläisten etu.Valtiovarainministeriö linjasi, että kunnan rajaa ei siirretä mihinkään. Painavaa syytä kävellä Kirkkonummen valtuuston tahdon yli ei ole eivätkä edes kaikki Siikajärvellä asuvat ole asiasta samaa mieltä. Alueen kehittämisen kannalta siirto espoolaisiksi ei ole välttämätönSiikajärven asukasyhdistys lähti hakemaan asiaan ratkaisua oikeudesta. Nyt korkein hallinto-oikeus on tosiaan linjannut, että kunnanrajaan ei pidä puuttua.Ministeriön päätös ei ole lainvastainen. Kunnanrajan siirto ei ole niin mitätön asia Kirkkonummelle, että valtio voisi toimia toisin kuin Kirkkonummen poliitikot tahtovat. Ministeriöllä on myös ollut tarpeeksi hyvin perustellut syyt katsoa, että aluetta voi kehittää siirtämättä rajaa.