Kaupunki

Remontit Helsingin Maatullin koulussa jatkuvat, sisäilmatutkimukset kielivät ongelmista

Alustavat

Kaupunki

tutkimustulokset Helsingin Maatullin ala-asteen sisäilmakorjauksista osoittavat, että koulussa on tehtävä lisää tutkimuksia ja lisää korjauksia. Näyttää myös todennäköiseltä, että korjaustoimien vuoksi osa opetusta joudutaan siirtämään väistötiloihin.Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tiedotti tutkimustuloksista perjantaina illalla. Korjausten laajuus selviää, kun kaikki tutkimukset valmistuvat syksyn aikana.Kesän aikana koulurakennukseen on muun muassa asennettu huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita valmistavan luokan ja iltapäiväkerhon tiloihin. Lisäksi paikallisia kosteusvaurioita on korjattu talon ulkoseinissä.Tapulikaupungin lasten vanhemmat ovat jo pitkään vaatineet kaupungilta väistötiloja, koska lapset ovat oireilleet koulussa. Koulussa on liki 500 lasta.seuraa sisäilman laatua koulutiloihin asennettujen olosuhdemittareiden avulla. Luokkahuoneisiin asennetaan ilmanpuhdistimia.Kaupunki on jo alkanut selvittää korjausten sekä väliaikaisten opetustilojen eri vaihtoehtoja.Maatullin koulu on valmistunut vuonna 1980. Sen kosteusvaurioita, mikrobikasvustoja ja sisäilmaongelmia on tutkittu 2000-luvun alusta lähtien.Helsinki on suunnitellut huonokuntoisen koulun tontille mittavaa uudisrakennusta, johon yhdistettäisiin leikkipuisto. Vanha leikkipuistorakennus meni sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon vuosi sitten, ja se purettiin tänä keväänä.Viime keväänä vanhemmat aloittivat viime keväänä postikorttikampanjan, jonka avulla haluttiin valistaa päättäjiä tilanteesta.Uuden koulun rakentaminen alkaisi nykyisen aikataulun mukaisesti vuonna 2022.