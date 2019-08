Johanneksenpuisto remontoidaan: Etelä-Helsinkiin kaivattua tekojäätä ei tule, pelikentälle asennetaan hiekkatekonurmi

Kaupunki

Johanneksenpuisto remontoidaan: Etelä-Helsinkiin kaivattua tekojäätä ei tule, pelikentälle asennetaan hiekkate

Johanneksenpuistoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näillä

Vuorovaikutusmuistiossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Ullanlinnaan suunnitellaan nykyisen hiekkakentän tilalle hiekkatekonurmialustaa. Samassa yhteydessä olisi tarkoitus kohentaa koko puiston yleisilmettä, ilmenee kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalta.Kentän reunaan aiotaan sijoittaa kuntoiluvälineitä ja kentän pintaan tehdään jalkapallo- ja pesäpallokenttien rajat. Kentän läheisyyteen suunnitellaan pyörätelineitä. Lisäksi puiston muureja kunnostettaisiin sekä puita ja kasveja istutettaisiin lisää.Johanneksenpuiston lippakioskin ympäristön ilmettä aiotaan kohentaa kiveämälle sen ympärille pieni aukio. Kivetty pinta toimisi niin lippakioskin terassialueena kuin läpikulkuväylänä. Puiden alle, alueen jyrkimpään kohtaan, ollaan tekemässä pensasistutus, joka ohjaa kulkua paremmin kestäville alueille.Lautakunta äänestää puistosuunnitelman hyväksymisestä 20. elokuuta. Mikäli suunnitelma hyväksytään, se etenee kaupunginhallitukseen. Hallitus voi viedä asian kaupunginvaltuuston päätettäväksi.näkymin Johanneksenpuistoon ei ole tulossa tekojäärataa, jota muun muassa OmaStadi-aloitteissa laajasti toivottiin.Puistosuunnitelman vuorovaikutusmuistiossa todetaan, että selkeä enemmistö (8 kappaletta) palautteista koski tekojään toteuttamista Johanneksenpuiston kentälle.Helsingin Normaalilyseo, Snellmanin ala-aste, Punavuoriseura ja Eteläiset kaupunginosat ry yhdessä Grundskola Norsenin kanssa sekä jotkin yksityishenkilöt toivoivat tekojäätä vedoten muun muassa koulujen talviliikuntamahdollisuuksiin, liikunnalliseen elämäntapaan kannustamiseen ja luisteluperinteeseen nimenomaan Johanneksenpuiston kentällä.Palautteissa esitettiin perusteluina koulujen kasvavaa oppilasmäärää ja ratkaisuna kustannuksiin esimerkiksi leikkipaikkojen jättämistä nykyiselleen.vastattiin tekojään haikailijoille.Vastauksen mukaan tarve tekojääradalle eteläisen kantakaupungin alueella on tunnistettu jo vuosia. Aiheesta on tehty myös valtuustoaloite, jossa tekojäärataa esitettiin Tehtaanpuiston kentälle. Valtuusto on käsitellyt asian tammikuussa 2019 ottamatta kantaa tekojääradan sijaintiin.Suunnitelman mukaisesti Johanneksenpuiston kenttä tullaan säilyttämään kaikille avoimena puistokenttänä, joka on tarkoitus jäädyttää jatkossakin talvisin luonnonjääluistelukentäksi.Sijainnin kannalta tekojäärata on mahdollista rakentaa Tehtaanpuistoon, todetaan vastauksessa.