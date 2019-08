Kaupunki

YIT ja Sato suunnittelevat asumista ja liiketiloja Itäkeskuksen bussikentän päälle

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asuntoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaupungin kumppanuushaku Itäkeskuksen bussikentän kehittämiseksi on ratkeamassa rakennusyhtiö YIT:n ja Sato Asuntojen voitoksi.Jokerikortteliksi nimetty bussikenttä sijaitsee metroaseman päällä, ja sieltä avautuu näkymä Tallinnanaukiolle.Jokerikortteli nimi tulee siitä, että pikaraitiotie Raide-Jokeri kulkee aikanaan sen kautta. Raide-Jokerin on määrä valmistua vuonna 2024.sai kumppanuushakuunsa kolme ehdotusta Jokerikorttelin tulevaisuudesta. Niistä kaupunginhallitus on varaamassa aluetta YIT:lle ja Satolle jatkoselvitystä varten.Niiden tavoitteena on toteuttaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja monipuolinen hybridikortteli.YIT:n ja Saton suunnitelmassa kortteliin tulisi noin 12 500 neliötä liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 neliötä asumista.voisi tulla liiketilojen päälle noin 350. Tämä voisi tarkoittaa korttelin kulmissa 12-kerroksisia kerrostaloja.Korttelissa voisi olla sekä vapaarahoitteisia omistusasuntoja että vuokra-asuntoja. Kolmannessa kerroksessa olisi yhteispiha.Suunnittelutehtävä ei ole helppo, koska metro- ja bussiliikenteen tulee sujua häiriöttä ja Raide-Jokerin reitti on sovitettava uudisrakennukseen.YIT:n ja Saton alustavassa suunnitelmassa bussiterminaalin sisätilat muistuttavat odotustiloineen ja laituriovineen Kampin bussiaseman ja Tapiolan uuden bussiterminaalin ilmettä.Tavoite on aloittaa rakentaminen vuonna 2020, jolloin ensimmäiset asunnot, joukkoliikenneterminaali ja liiketilat valmistuisivat vuosina 2023–2024.