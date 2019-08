Kaupunki

Keskellä Tikkurilaa on piilossa historiallinen alue, joka on juuri nousemassa uuteen kukoistukseen

Saksalaissyntyinen

Monialaisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Renor

Vanhimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silkkitehtaan