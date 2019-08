Kaupunki

Metroliikenteessä viivästyksiä aamulla, ihminen jäi puristuksiin metrojunan ja asemalaiturin väliin

metroliikenteessä on ollut jonkin verran viivästyksiä. Helsingin pelastuslaitos sai noin puoli kuuden aikaan aamulla hälytyksen Helsingin asema-aukiolle ihmisen pelastamisesta puristuksista.Päivystävän palomestarin mukaan ihminen oli jäänyt puristuksiin metrojunan ja asemalaiturin väliin. Hänet on toimitettu jatkohoitoon. Poliisi tutkii tapahtunutta.on aamulla kulkenut ainoastaan yhdellä raiteella, joten liikenteessä on ollut pieniä viivästyksiä. HSL:n sivujen mukaan metroliikenne on palautumassa normaaliksi, mutta epäsäännölliset vuorovälit ovat mahdollisia aamukymmeneen saakka.Ensin HSL arvioi liikenteen normalisoituvan aamukahdeksaan mennessä, mutta puoli kahdeksan jälkeen HSL kertoi vuorovälien epäsäännöllisyyksien jatkuvan kymmeneen saakka.HSL:n sivujen mukaan metro on liikennöinyt ainoastaan toisella raiteella osuudella Ruoholahti–Hakaniemi. Vuorovälit ovat siksi olleet aamulla normaalia pidempiä.HSL:n mukaan vuoroväli on voinut olla pisimmillään 10–15 minuuttia.