Kaupunki

Kolmen auton ketju­kolari Hämeenlinnan­väylällä

Kehä I:n kohdalla Hämeenlinnanväylällä tapahtui kolmen auton ketjukolari torstaina iltapäivällä.



Helsingin poliisi tiedotti asiasta Twitterissä.

Kolari on aiheuttanut ruuhkaa Hämeenlinnan suuntaan kulkevassa liikenteessä. Paikalla on toinen kaista käytössä.



Poliisi on onnettomuuspaikalla.