Kaupunki

Pienellä saarella Länsiväylän varrella on pian 5 000 asukasta ja kokonainen Ikea

Lauttasaaren

Koivusaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minkälainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehä III:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungistuvaan

Ikean

Ei vielä