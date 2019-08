Kaupunki

Rankkasade piiskaa pääkaupunkiseutua: vesi valuu kellareihin, polttoainesäiliö kaatui sateen voimasta

Ukkonen

Rankkasade

https://twitter.com/brankkarit/status/1164760802332532737

https://twitter.com/raidejokeri/status/1164776208434778112

Perjantaiaamuna

https://www.facebook.com/uusihameentie/posts/1280026845505527