Leena Saari otti oireilevat lapsensa toistaiseksi isovanhempien hoitoon – päiväkoti Himmelissä on ”terveyshaitta erittäin todennäköinen”, muut lapset yhä päiväkodissa

Kaupunki

Leena Saari otti oireilevat lapsensa toistaiseksi isovanhempien hoitoon – päiväkoti Himmelissä on ”terveyshait

Päiväkoti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Himmeli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki