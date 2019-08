Sarjahuijari kauppasi olemattomia tietokoneita ja vaatteita – vetosi oikeudessa siihen, että ”saamattomuus” esti lähettämästä tavaroita ostajille

Kaupunki

nainen kauppasi verkossa esimerkiksi puhelimia, tietokoneita ja muuta arvotavaraa, joka ei ikinä päätynyt ostajille asti. Oikeudessa 29-vuotias nainen myönsi osan teoista, mutta vetosi toisissa tapauksissa ”saamattomuutensa”, jonka vuoksi hän ei tullut lähettäneeksi tavaroita ostajille.Hovioikeus on tutkinut asiaa ja todennut maanantaina, että perusteltua syytä käsitellä tapahtunutta uudelleen ei ole.Niinpä Helsingin käräjäoikeuden tammikuussa antama tuomio jää voimaan: seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta esimerkiksi useammasta petoksesta ja rahanpesusta.sattuivat kesällä ja syksyllä vuonna 2016. Nainen laittoi myyntiin esimerkiksi tori.fi:hin monenlaista tavaraa laukuista ja takeista tietokoneisiin ja matkapuhelimiin.Ostajat eivät koskaan saaneet heille myytyjä tavaroita. Joku menetti vain kympin, toinen 500 euroa. Tekoja oli parikymmentä lyhyessä ajassa. Suuren määrän vuoksi oikeus ei pidä tekoja vähäisinä.Sama nainen sai myös käsiinsä varastetun lompakon ja yritti ostaa lompakon omistajan nimissä älypuhelimia kaupasta. Tämä teko jäi kuitenkin yritykseksi, koska myyjä hoksasi, että hänelle esitelty ajokortti kuului toiselle ihmiselle.Osassa petoksista nainen toimi yksin, osassa hänellä oli kumppaneita. Rahoja oli esimerkiksi ohjattu muiden ihmisten tileille ja sitten pyydetty antamaan rahat käteisenä naiselle.lievän petoksen kohdalla oikeus totesi rikoksen jo vanhentuneen, muissa syytekohdissa nainen tuomittiin. Oikeus totesi naisen syyllistyneen kolmeen petokseen, kahteen lievään petokseen, yhteen petoksen yritykseen, rahanpesuun ja kätkemisrikokseen.Tästä hänet on tuomittu seitsemään kuukauteen vankeutta, joka kuitenkin on ehdollista. Lisäksi naisen tulee maksaa vahingonkorvauksia uhreilleen.Naista auttaneet saivat sakkoja rahanpesurikkomuksista ja petoksesta.