Kaupunki

Rakennusmiesten työtä seurattiin kameralla: vain murto-osa ajasta käytetään varsinaiseen rakentamiseen

Rakennusyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kypäräkamera seurasi tekemistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määrät kannattaa laskea tarkasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turhaa liikettä saatiin karsittua selvästi

Whatsappilla tieto kulkee heti kaikille

Hukkatyö on haaste koko rakennusalalle