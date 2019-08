Kaupunki

Auto hajosi tunneliin Kehä I:llä, liikenne ruuhkautuu Leppävaaran kohdalla

Juuri nyt

Epäkuntoon mennyt ajoneuvo tukkii Kehä I:n liikennettä pahimman iltapäiväruuhkan alla tiistaina. Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan ajoneuvo hajosi Mestarintunneliin Espoon Leppävaarassa hieman ennen kello 15.30:a.



Auto tukkii idän suuntaan kulkevaa liikennettä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.



Mestarintunneli on noin puoli kilometriä pitkä maantietunneli Espoon Leppävaarassa. Ajokaistoja siinä on kumpikin ajosuunta huomioiden kahdeksan.