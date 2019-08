Helsingin koulupoliitikot vaativat lisää rahaa päiväkotien työhyvinvointiin, erityisopetukseen ja ilmaisiin oppikirjoihin myös yksityislukioihin

Kaupunki

Helsingin koulupoliitikot vaativat lisää rahaa päiväkotien työhyvinvointiin, erityisopetukseen ja ilmaisiin op

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006208506.html

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005489234.html

Lautakunnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilman

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006197703.html