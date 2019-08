Kaupunki

Helsinki aikoo rakentaa mittavan autorampin keskelle ruuhkista kuuluisaa kantakaupungin risteystä

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rampin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnitelluista

pyrkii vähentämään autoilijoita hermostuttavia ruuhkia Mechelininkadulla ja Jätkäsaaressa uusimalla Ruoholahdensillan ja rakentamalla sillalle uuden rampin.Rampille ohjattaisiin kaikki autot, jotka matkaavat etelästä pitkin Mechelininkatua Länsiväylälle. Tämä antaisi lisää väljyyttä myös raitiovaunuille ja pohjoisesta Länsiväylälle saapuvalle liikenteelle. Raitiolinja 8 saisi näin oman kaistan.Uusista liikennejärjestelyistä tehdään varsinaisia päätöksiä loppuvuodesta. Alustava arvio on, että kustannukset olisivat 35–43 miljoonaa euroa. Tässä summassa on jo sisällä se 15 miljoonaa euroa, jota virkamiehet pitävät joka tapauksessa välttämättömänä siksi, että Ruoholahdensilta pitäisi muutenkin kunnostaa.Muutosten olisi tarkoitus vähentää ruuhkia etenkin Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä sekä Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan risteyksessä.Näin voitaisiin lyhentää merkittävästi matka-aikoja alueella. Ennusteen mukaan esimerkiksi matka Rionkadulta Länsiväylälle kestäisi iltaruuhkan aikaan 6–7 minuuttia, kun nykyisin se on keskimäärin 11 minuuttia.Kokonaan ruuhkat eivät näin poistuisi. Esimerkiksi laivojen saapuessa satamaan autoja riittäisi edelleen tungokseksi asti.rakentamisen lisäksi tarkoitus on lisätä Jätkäsaarenlaiturille ja Hietalahdenrantaan uudet kaistat autoille ja sulkea yhteys Tullaajankadulta Mechelininkadulle Ruoholahdenrannan ja Kalevankadun risteyksessä.Pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi Porkkalankadulla ja Ruoholahdensillalla.Porkkalankadulta poistetaan bussikaistat. Tämä on mahdollista, kun Länsimetron jatke valmistuu 2023 ja bussiliikenne kadulla vähenee merkittävästi.Raitiovaunujen kohdalla liikenteen häiriöiden lasketaan vähenevän, koska linja 8 saa tosiaan oman kaistan Mechelininkadulle. Muuten raitiovaunujen kohdalla esillä on kolme kilpailevaa suunnitelmaa.Ensimmäisessä mallissa linjat 7 ja 9 kulkisivat kuten nykyisinkin.Toisessa ja kolmannessa mallissa raitiovaunut kääntyisivät Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan liittymästä vasemmalle Mechelininkadulle. Käännös keskustaa kohti tehtäisiin joko Itämerenkadun liittymästä tai Ruoholahdensillan kohdalta.Kolmosvaihtoehdossa tarvittaisiin lisäksi uusi alikulku kävelijöille ja pyöräilijöille, sillä raitiotie risteäisi nykyisen Baanan kanssa.muutoksista kerätään parhaillaan kaupunkilaisten kommentteja. Kaupunkiympäristölautakunnan poliitikot käsittelevät liikennejärjestelyistä tehtävää yleissuunnitelmaa ennen vuodenvaihdetta.Mechelininkadun liikenteen ennustetaan kasvavan rajusti tulevaisuudessa. 2030 Länsilinkin kohdalla kulkisi jo noin 2 000 autoa tunnissa iltapäivän vilkkaimpaan aikaan.