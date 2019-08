Kaupunki

Helsingin kaupunki myy Lasipalatsin 33,5 miljoonalla Amos Rexin pyörittäjälle

myy osuutensa Lasipalatsista. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona.Kaupunki omistaa suojellusta, Mannerheimintien varrella olevasta Lasipalatsista tällä hetkellä 30,85 prosenttia. Se myy osakkeet Mercator Fastigheter Ab:lle, joka on Amos Rex -museota hallinnoivan Föreningen Konstsamfundetin tytäryritys.Kauppahinta on 33,5 miljoonaa euroa.Föreningen Konstsamfundet omistaa Lasipalatsista 69,15 prosenttia ja sillä on kiinteistön osakkeisiin etuosto-oikeus.Lasipalatsin tontin omistus säilyy kaupungilla.myötä Lasipalatsin kaupalliset liiketilat siirtyvät Föreningen Konstsamfundetille. Yhtiön nykyisin omistamat osakkeet oikeuttavat vuonna 2018 valmistuneen Amos Rexin museon tilojen, Bio Rexin ja museon toimistotilan hallintaan.Lasipalatsissa on 15 liiketilaa, jotka sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Tilat nykyisin omistava kaupunki on vuokrannut niitä ravintoloille, kahviloille ja design-yrityksille.Yritysten vuokrasopimukset siirtyvät Lasipalatsin kaupan jälkeen Amos Rexin taustayritykselle. Vuokrasopimuksiin ei ole tiedossa muutoksia.Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus käsittelivät vuonna 1935 valmistuneen funkkisrakennuksen myyntiä kesäkuussa.