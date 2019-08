Jätkäsaaren ruuhkia helpottava ramppi olisi poliitikkojen mielestä lyhyen aikavälin ratkaisu: ”Se olisi vain laastari”

Kaupunki

Jätkäsaaren ruuhkia helpottava ramppi olisi poliitikkojen mielestä lyhyen aikavälin ratkaisu: ”Se olisi vain l

Jätkäsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006219222.html

Apulaispormestari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Vasemmistoliiton

Kaupunki