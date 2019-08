Kaupunki

Kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein kertoo tehneensä rikos­ilmoituksen postissa saamastaan hirtto­köydestä

kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein https://www.hs.fi/haku/?query=abdirahim+hussein (sd) kertoo tehneensä vastaanottamastaan uhkauskirjeestä rikosilmoituksen.Husseinia odotti keskiviikkona valtuustossa epämiellyttävä yllätys, kun vahtimestari tuli kertomaan Husseinille lähetetystä kirjeestä.Kirjekuoresta paljastui uhkausviesti ja hirttoköysi. Hussein kertoo torstaina iltapäivällä luovuttaneensa kirjeen ja hirttoköyden poliisille tutkittavaksi.”Minun osaltani asia on nyt ohi. Poliisit saavat rauhassa tehdä työnsä – jos löytävät jotain niin hyvä, jos eivät, niin ainakin se päätyy tilastoihin”, Hussein sanoo.asiasta julkisuudessa Hussein haluaa tuoda esille vihapuheen ja rasismin, jota hän joutuu kohtaamaan. Hän toivoo, että rasismiin vihdoinkin puututtaisiin kunnolla.”Usein sanotaan, että kyse on yksittäistapauksista, mutta näitä yksittäisiä tapauksia alkaa olla aika monta”, Hussein sanoo.Hän sanoo, että monesti rasismin kohteeksi joutuvia syyllistetään sen sijaan, että rasistiset teot tuomittaisiin. Tämän huomaa monissa sosiaalisen median viesteissä, joissa kommentoidaan Husseinille lähetettyä hirttoköyttä ja kirjettä.Lukuisten lohduttavien ja kannustavien viestien seasta löytyy myös liuta viestejä, joissa vihjaillaan, että Hussein olisi itse lähettänyt kirjeen saadakseen julkisuutta, voidakseen uhriutua ja syyttää asiasta perussuomalaisia.”Se on niin absurdia. Käsittämätöntä, että joku ajattelee, että kirjoittaisin itselleni tällaista kirjettä”, Hussein sanoo.Heinäkuussa Hussein suututti perussuomalaisia poliitikkoja sanomalla, että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006183605.html . Twiiteistä tehtiin tutkintapyyntöjä, mutta poliisi ei aloittanut asiassa esitutkintaa https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006196298.html . Keskiviikkoisen uhkauksen tekijästä Husseinilla ei ole tietoa.suomalaiset osoittivat Twitterissä tukensa Husseinille tuoreen uhkauksen jälkeen. Hän on kiitollinen kaikesta tuesta.”Yli 99 prosenttia ihmisistä on yhtä paljon järkyttyneitä kuin minä, kaikilta tulee kannustavia viestejä. On hieno nähdä, että kollegat valtuustosta yli puoluerajojen ottavat kantaa tähän ja tuomitsevat sen”, Hussein sanoo.poliitikot toivovat, että asia nostettaisiin laajemmin esiin kaupunginvaltuustossa. Katju Aro https://www.hs.fi/haku/?query=katju+aro (fp) kirjoitti, että asia tulisi poliisin lisäksi ottaa esiin myös valtuuston puheenjohtajiston kanssa.”Valtuuston tulisi keskustella siitä, mikä vastuu poliittisilla ryhmillä on tällaisista viesteistä”, Aro kirjoitti Twitterissä. Veronika Honkasalo https://www.hs.fi/haku/?query=veronika+honkasalo (vas) osoitti Twitterissä toiveen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Otso Kivekkäälle https://www.hs.fi/haku/?query=otso+kivekkaalle (vihr), että hän nostaisi agendalle sen, miten kaikkien valtuutettujen demokraattiset oikeudet varmistetaan jatkossa.”Vihapuhe ja väkivaltaiset uhkaukset rajoittavat tuota oikeutta vakavalla tavalla”, Honkasalo kirjoitti.

Miten kaikkien valtuutettujen demokraattiset oikeudet voidaan varmistaa, Otso Kivekäs?

”Tämähän on tietenkin valtuustoa laajempi yhteiskunnallinen kysymys. Poliisin tulee tutkia näitä vakavasti ja pyrkiä siihen, että haetaan ne keinot, joilla uhkausten määrä ei lähde kasvuun vaan pikemmin vähenee. Valtuuston puolelta turvallisuuteen ja valtuuston kokouksen yhteydessä tapahtuviin asioihin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, varautumiseen, että kokousten yhteydessä tapahtuvien mielenilmausten aikana ei tulisi uhkaavia tilanteita.”

Mikä vastuu poliittisilla ryhmillä on poliitikkoihin kohdistuvista uhkauksista, vihapuheesta ja rasismista?

”Totta kai kaikilla on vastuu siitä, että ei yllytetä eikä hyväksytä tämän tyyppistä käytöstä. Vaalien alla teimme Helsingin valtuustossa vetoomuksen vaalirauhan puolesta ja sen allekirjoittivat kaikki ryhmät. Keitä muita kuin tekijöitä voidaan pitää vastuullisina on kulttuurinen kysymys eikä siihen ole yksiselitteisiä vastauksia.”Kivekäs sanoo, että poliitikkoihin kohdistuviin uhkauksiin pitää suhtautua erittäin vakavasti.”Uhkausten tarkoitus on pelotella ja saada ihmiset vetäytymään pois julkisesta keskustelusta. Se on erittäin tuomittavaa, sillä demokratian ydin on nimenomaan siinä, että kaikki voivat osallistua”, Kivekäs sanoo.