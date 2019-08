Kaupunki

Helsinkiläiset ovat enimmäkseen muualta tulleita, ja paljas­jalkaiset asuvat eri paikoissa kuin yleensä kuvite

Vartioharju on pensasaitaa ja isoja taloja pienillä tonteilla. Yhden omakotiunelma on tiiltä ja toisen puista rintamamiesmallia, mutta melkein kaikilla on autotalli ja melkein kaikilla se on tyhjä. Virka-aika on vasta päättymässä.