Poliisi epäilee: Nuori mies siepattiin ja pahoinpideltiin raa’asti Espoossa, motiivina ilmeisesti mustasukkaisuus

Kaupunki

Poliisi epäilee: Nuori mies siepattiin ja pahoinpideltiin raa’asti Espoossa, motiivina ilmeisesti mustasukkais

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi epäilee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Värtinen kuvailee