Ensin perinteikäs laiva tärveltiin kahdesti, sitten murtauduttiin kioskiin: Ilkivalta kiusaa yrittäjiä Hakaniemenrannassa

Kaupunki

Ensin perinteikäs laiva tärveltiin kahdesti, sitten murtauduttiin kioskiin: Ilkivalta kiusaa yrittäjiä Hakanie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkeasaari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Café Sulon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 30.8 kello 30:25: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, Tourunen ei saanut kuulla murrosta äidiltään, vaan lauttayrityksen työntekijältä.