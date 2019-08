Kaupunki

Plastiikkakirurginen klinikka antoi potkut perhe­vapaalla olleelle hoitajalle: Oikeus määräsi maksamaan korvau

on määrännyt Helsingissä toimivan plastiikkakirurgian klinikan maksamaan korvauksia syrjinnästä, koska se lopetti sairaanhoitajalta työt tämän perhevapaan aikana ilman hyväksyttävää syytä.Oikeudessa olennaista oli, voitiinko vedota tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin töiden loppumisen perusteena. Näin siksi, että alkuperäinen yritys lopetti kokonaan, mutta toinen jatkoi samaa työtä lähes samalla nimellä samoissa tiloissa ja saman johdon alaisena.Helsingin käräjäoikeus vastasi ei. Yritys haki valituslupaa hovioikeuteen. Hovioikeus toteaa perjantaina antamassaan ratkaisussa, että perusteita uudelle käsittelylle ei ole.Näin käräjäoikeuden huhtikuussa antama tuomio jää voimaan ja sairaanhoitaja saa korvauksia kokemastaan syrjinnästä.oli noin kolmen vuoden ajan vakituisessa työsuhteessa Plastic Surgery Center Suomi Oy:hun. Syksyllä 2017 hänelle ilmoitettiin, että yhtiön toiminta on päättynyt kokonaan ja hänelle toimitettiin loppulaskelma hänen palkkasaatavistaan.Sairaanhoitaja oli saman vuoden keväällä jäänyt ensin sairauslomalle ja sitten perhevapaalle.Myöhemmin tämä Suomi oy päätyi konkurssiin. Sen sijaan hiukan aiemmin perustettu Plastic Surgery Center Helsinki Oy ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä olevat yritykset muissa Suomen kaupungeissa jatkoivat toimintaansa. Eri kaupunkien yrityksillä on esimerkiksi yhteiset verkkosivut ja osittain samoja työntekijöitäkin.Oikeudessa kävi ilmi, että osa sairaanhoitajan työkavereista ja esimerkiksi hänen äitiyslomalleen palkattu sijainen olivat siirtyneet näiden uusien yritysten palvelukseen, yksi jopa tajuamatta työnantajan vaihtuneen.Helsinki oy:lla oli sama johto ja alkuun yritys toimi samoilla laitteilla ja samoissa tiloissa kuin edeltäjänsä. Oikeus päätyi siihen, että toimintakin oli pohjimmiltaan samaa kuin ennen.toteaa tuomiossaan, että kyseessä on siten ollut liikkeenluovutus eikä toiminnan lopettaminen kokonaan.Työsuhteen päättämisellä kokonaan ei ole ollut perusteita, jonka vuoksi sairaanhoitajalle pitää maksaa korvauksia 5 000 euroa sekä lisäksi maksamaton irtisanomisajan palkka. Koska työsuhde on päätetty perhevapaan aikana eikä työnantajan toiminta oikeasti olekaan päättynyt, hän saa myös tasa-arvolain perusteella hyvitystä syrjinnästä 6 000 euroa.Oikeudessa käsiteltiin myös epäselvyyksiä sairaanhoitajan aiemmissa palkkasaatavissa, oikeus suostui näissä osaan sairaanhoitajan vaatimuksista.Koska uudella ja vanhalla yrityksellä on täysin sama johto, oikeus katsoo, että yritykset ovat yhdessä vastuussa korvausvelvotteista.raskauden tai perhevapaiden aikana on kielletty tasa-arvolaissa.Tyypillisiä naisten kohtaamia syrjintätilanteita ovat muun muassa määräaikaisuuden jatkamatta jättäminen tai määräaikaisuuden keston rajaaminen äitiysvapaan alkuun, äitiysvapaasta johtuva palkkasyrjintä ja syrjintä työhönottotilanteessa. Tasa-arvovaltuutetun toimistoon tulee tämänkaltaista tilanteista parisataa yhteydenottoa vuosittain.